Heiko Schellenberg ist Ur-Osterfelder und lebt gerne in der Kleinstadt. Wie der 60-Jährige mit Mitte 50 eine neue berufliche Erfüllung fand.

Leben in Osterfeld

Heiko Schellenberg lebt gerne in Osterfeld und hat sich mit fast 60 Jahren beruflich noch einmal komplett verändert.

Osterfeld/MZ. - Trommeln könnte seine neue Freizeitbeschäftigung werden. „Das erinnert mich an meinen Vater, der schon gestorben ist und der früher Schlagzeug und in einer Band gespielt hat“, sagt Heiko Schellenberg. Die kleinen Trommeln waren ein Geschenk an den Osterfelder zu seinem 60. Geburtstag im November vergangenen Jahres.