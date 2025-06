Eine Frau gibt bei Facebook an, schon länger Angst in dem Wittenberger Wohngebiet zu haben. Auch ist die Rede davon, dass gedealt wird. Polizei listet Zahl und Art der Einsätze auf.

Die Polizei wird öfter gerufen in das Wohngebiet am Lerchenberg

Wittenberg/MZ. - „Ich höre immer wieder, dass man sich in der Dämmerung lieber nicht auf dem Kaufland-Parkplatz aufhalten solle. Angeblich wird dort mit verschiedenen Dingen gedealt. Niemand hat Angst? Ich habe schon länger Angst...“ So kommentiert auf Facebook eine Leserin einen MZ-Beitrag, in dem es um Prügeleien in dem Gebiet auf dem Lerchenberg ging. Wie aber schätzt die Polizei die Lage vor Ort ein?