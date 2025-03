Am Elsterhang in Zeitz haben Verantwortliche der Stadt am Dienstag ein neues Spielgerät für die Nutzung freigegeben.

Gaben im Wohngebiet am Am Elsterhang in Zeitz am Dienstag ein neues Spielgerät für Kinder frei: Oberbürgermeister Christian Thieme, Jörg Meinecke, Christine Gockel, Thomas Suk (v.l.)

Zeitz/MZ/hmn - Am Elsterhang in Zeitz kann endlich wieder geklettert, geturnt und gespielt werden. Im vergangenen Jahr mussten am Spielplatz die in die Jahre gekommenen Spielgeräte zurückgebaut werden. Thomas Suk, Sachgebietsleiter des Bereiches Öffentliches Grün/Baumschutz in der Zeitzer Stadtverwaltung, und Sachbearbeiterin Christine Gockel sorgten für einen schnellen Ersatz. Gemeinsam mit Christian Thieme (CDU), Oberbürgermeister Stadt Zeitz, und Jörg Meinecke, Leiter Sachgebiet Gebäude- und Flächenmanagement, gaben sie am Dienstag den Spielplatz frei. „Das ist eine gute Investition“, so das Stadtoberhaupt. Das Spielgerät im Wert von 28.133,71 Euro wurde bei der Sauerland Spielgeräte GmbH bestellt. Weitere 16.974,16 Euro wurden für die Vorbereitung der Flächen und die Installation aufgewendet.