Stad Zeitz drängt auf Umwidmung der Bundesstraße. Gemeinde Elsteraue will sie nicht haben. Wie es jetzt weitergehen soll.

Alttröglitz/MZ. - Der Streit über die Umstufung der Bundesstraße 180 geht in die nächste Runde. Die Stadt Zeitz will sie aus der City heraus haben und nutzte dazu ein Gespräch mit Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU). Die Gemeinde Elsteraue hat in der Vergangenheit mehrfach dagegen gestimmt, die Streckenführung der B 180 auf ihrer kommunalen Straße zum Industriepark zu übernehmen. „Nach mündlicher Bestätigung anlässlich des Besuches des Ministerpräsidenten wird aufgrund der bisherigen Versuche, die zu keiner einvernehmlichen Lösung führten, jetzt eine hoheitliche Umstufung für die Elsteraue vorbereitet“, teil dazu die Pressestelle im Zeitzer Rathauses mit.