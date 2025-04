Die Gaststätte am Birnbaumteich in Neudorf im Harz wird ab sofort unter Regie des Campingplatzes betrieben: Was es dort jetzt zu essen und welche Pläne es gibt.

Beliebtes Restaurant an Harzer Campingplatz öffnet unter neuer Regie – was Puhdys-Legende damit zu tun hat

Saisonbeginn am Birnbaumteich in Neudorf

Neustart in der Gaststätte am Birnbaumteich. Am 4. April geht es los.

Neudorf/MZ. - Die Küche ist startklar, die Karte steht. Mit der neuen Saison am Ferienpark Birnbaumteich in Neudorf im Harz kommen neue Aufgaben auf die Eigentümer und ihr Team zu: Denn die Gaststätte am Birnbaumteich werden sie künftig selbst bewirtschaften. In den zurückliegenden Jahren haben das immer Pächter gemacht.