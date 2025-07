Generationswechsel im Hyzet-Klubhaus Alttröglitz: Nach fast 40 Jahren geht Klaus-Dieter Deuser und gibt den Staffelstab an René Voigtmann weiter. Was der Neue geplant hat.

Neuer Chef im alten Hyzet-Klubhaus in Zeitz

Generationswechsel im Hyzet-Klubhaus: René Voigtmann (2. von links) übernimmt ab 1. Januar 2026 das Hyzet-Klubhaus in Alttröglitz. Er löst damit den langjährigen Hausleiter Klaus-Dieter Deuser (rechts) ab. Im Bild Infra-Chef Christoph Hansel (links) und Bürgermeister Mark Fischer.

Alttröglitz/MZ. - Biergarten und Sommerfest unter freiem Himmel, Motto- und LAN-Party, Sommerkino und Fasching – das stellt sich René Voigtmann in seinem Konzept für die Zukunft des Hyzet-Klubhauses vor. Ab 1. Januar wird er der neue Chef des Kulturzentrums in der Elsteraue und bis dahin gründet er eine Veranstaltungsagentur zum Betrieben der Einrichtung. Voigtmann ist 46 Jahre alt, wohnt in Pegau und ist dort beispielsweise erster Vorsitzender des Pegauer Karneval-Klubs mit über 300 Mitgliedern.