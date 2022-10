Befreiungsaktion: Weil die Natur manchmal Hilfe braucht

Breitenbach/MZ - Drei Jahre ist es her, dass Oberstufenschüler des Christopherus-Gymnasiums Droyßig fast 1.000 Bäume im Zeitzer Forst gepflanzt hatten. Auf einer Lichtung in der Nähe des ehemaligen Indianerspielplatzes bei Breitenbach wurde so mit unter anderem Weißtannen, Eichen oder auch Buchen eine kahle Stelle wieder aufgeforstet. Initiiert hatte das damals Uwe Kraneis. Der parteilose Bürgermeister der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst hatte dazu reichlich Spendengelder gesammelt (siehe „Die Unterstützer“).