Profen/MZ. - Am Sonntag wurde der 16. Mibrag Halbmarathon des SV Eintracht Profen zum Läufer-Treff. 180 Starter von Jung bis Alt schnürten ihre Laufschuhe. John Philipp Bartholomäi (M 30) war im Hauptrennen über 21 Kilometer am schnellsten und gewann bei 38 Startern. Der Läufer vom Team Mibrag war nach 1:18,26 im Ziel. Bei den Frauen kam Kristen Reichert (Erholungspark Mondsee) als Erste an. „Es war unsere erste Teilnahme und wir waren begeistert von der professionellen Ausrichtung und Organisation“, sagt Jörg Meyer, der in seiner Altersklasse Zweiter wird. Die Kinder starteten über 600 Meter. Willi Nitz von der SG Chemie Zeitz hatte die schnellsten Füße. Für jede Altersklasse war bei etwas dabei. Zur Auswahl standen Distanzen über drei, sechs, 10,5 und 21 Kilometer. Neu war ein Nordic Walking-Wettbewerb über sechs Kilometer. „Es war der letzte Mibrag-Halbmarathon“, bestätigt Jens Keinitz von der SV Eintracht Profen und viele ehrenamtliche Helfer waren dabei.