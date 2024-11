Droyßig/MZ/ank - Die Ferienwohnungen im und am stillgelegten Bahnhof Droyßig kommen bei den Gästen besonders gut an. Wie die Saale-Unstrut Tourismus GmbH am Freitag mitteilte, ist die Herberge in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst zum ersten Mal Landessieger und damit Gästeliebling in der Kategorie Ferienwohnung des Wettbewerbs Gästeliebling geworden. Auf Regionsebene hatte der Bahnhof Droyßig bereits zweimal gesiegt. Der Preis war jetzt im Rahmen des Landes-Tourismustages 2024 im Theater der Altmark in Stendal vom Tourismusverband Sachsen-Anhalt gemeinsam mit dem Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft mbH (IMG) überreicht worden. Der Bahnhof wird von Katrin Beikirch und Michael Schomer betrieben. Der Preis sei „eine tolle Bestätigung ihrer Arbeit“, heißt es in der Mitteilung.

Mit dem Wettbewerb Gästeliebling werden Unterkunftsbetriebe mit der besten Servicequalität in den Kategorien Hotel, Pension/Gasthof und Ferienwohnung ausgezeichnet. Dafür, heißt es, werden Gästebewertungen aus mehr als 250 Bewertungsplattformen des vergangenen Jahres ausgewertet, die in einer speziellen Software zusammengeführt werden.