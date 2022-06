Axt gegen Auto: Prügelei am Schützenplatz in Zeitz

Bis zu zehn Personen sollen laut Polizei an der Auseinandersetzung in Zeitz beteiligt gewesen sein.

Bei einer Auseinandersetzung am Schützenplatz in Zeitz musste die Polizei eingreifen.

Zeitz/MZ/and - Am Samstag gegen 0.30 Uhr kam es am Schützenplatz in Zeitz laut Polizei zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Es sollen bis zu zehn Personen beteiligt gewesen sein. Ein 20-Jähriger und ein 30-Jähriger wurden dabei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Weiter heißt es: Im Rahmen der Auseinandersetzung soll ein bislang Unbekannter mit einer Axt auf den Pkw einer 23-Jährigen eingeschlagen und diesen beschädigt haben. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Geschehnisse.