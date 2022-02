Zeitz/MZ - Insgesamt vier Wasch- und zwei Staubsaugerautomaten einer Autowaschanlage wurden am Wochenende in der Leipziger Straße in Kretzschau/ Grana aufgebrochen. Die unbekannten Täter stahlen aus den Münzboxen einen geringen zweistelligen Geldbetrag, wie die Polizei mitteilte. Die Tat wurde am Montagmorgen bemerkt und bei der Polizei angezeigt. Es wird gegen Unbekannt ermittelt.