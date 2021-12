Autofahrerin angetrunken in Zeitz unterwegs

Zeitz/Droßdorf/MZ - Eine angetrunkene Autofahrerin hat am Montagabend für Aufregung in Zeitz gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau in unsicherer Fahrweise aus der Hainichener Dorfstraße kommend in die Geußnitzer Straße eingebogen und sei dort mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten. Zeugen alarmierten die Polizei, der es gelang, die Frau im Gewerbegebiet in Droßdorf aus dem Verkehr zu ziehen. Die Atemalkoholkontrolle der Fahrerin ergab einen Wert von 2,41 Promille. Die Beamten stellten Führerschein und Autoschlüssel sicher und brachten die Frau zur Blutentnahme ins Klinikum.