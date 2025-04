Gera/MZ/ank - Tragödie am Morgen: Auf der Bundesstraße 2 zwischen Gera und Zeitz ist am Dienstag (1. April) ein 64 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das Unglück hat sich gegen 5.30 Uhr ereignet, und zwar am Abzweig Dorna. Der Mann war nach Angaben der Thüringer Polizei mit seinem Pkw die B2 in Richtung Gera gefahren. Aus bisher ungeklärter Ursache sei er in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert. Der 64-jährige Pkw-Fahrer starb noch an der Unfallstelle, so die Polizei. Nicht nur der Pkw, auch der Laster musste nach dem Crash abgeschleppt werden. Die B2 war an der Unfallstelle über Stunden gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.