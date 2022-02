Autofahrer im Glück: Baum kippt plötzlich auf die Straße

Loitschütz/MZ - Glück im Unglück hat am Montagmorgen ein Autofahrer gehabt, der mit seinem Pkw auf der Verbindungsstraße zwischen Kleinpörthen und Loitschütz bei Zeitz unterwegs war: Wie das Polizeirevier mitteilte, war plötzlich ein Baum auf die Fahrbahn gekippt. Trotz einer Vollbremsung konnte der Fahrer einen Zusammenstoß mit dem Baum nicht mehr verhindern. Der Mann blieb unverletzt, an dem Auto sei allerdings Sachschaden in nicht genannter Höhe entstanden.