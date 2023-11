Zum Glück ist niemand verletzt worden und nur Sachschadden an beiden Autos entstanden.

Autofahrer beachtet in Zeitz die Vorfahrtnicht

Am Donnerstagnachmittag kam es in Zeitz zu einem Autounfall.

Zeitz/MZ - Zu einem Unfall zwischen zwei Autos ist es am Donnerstagvormittag am Knoten Pestalozzistraße/Schützenstraße in Zeitz gekommen.

Laut Polizei beachtete dort ein Fahrer, welcher aus Richtung Schützenplatz kam, die Vorfahrt nicht. Verletzt worden sei bei dem Unfall niemand. Allerdings sei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstanden.