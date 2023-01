Autobahn ab Droyßig weiter gesperrt - Umleitungsstrecken voll

Kleinhelmsdorf/MZ - - Nichts geht mehr, rund um die A 9 rund um Droyßig. Am Montagmorgen hatte es in der Nähe der Abfahrt Droyßig einen Unfall gegeben, an dem zwei Sattelzüge beteiligt waren. Später hatte es in der Nähe der Raststätte Osterfeld einen zweiten Unfall auf der Autobahn A9 gegeben. Die Autobahn ist seitdem gesperrt, die Umleitungsstrecken sind voll.