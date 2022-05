Aus Alt mach Neu: Beliebte Zeitzer Ansichten wurden mehrfach nachgedruckt

Die Neuauflage historischer Postkarten von Zeitz zeigt, wie beliebt sie sind. Welche Ansichten Leser in ihren Sammlungen haben.

Zeitz/MZ - Mehrere Leser haben über 100 Jahre alte Postkarten in ihren Sammlungen, die aber noch lange nicht so alt sind. Es handelt sich nämlich um Nachdrucke, die offenbar bei einigen Karten sogar mehrfach erfolgten. Dank der Teile der Sammlung von Sabine Kürschner aus Leipzig, die Sigrid Sachse aus der Elsteraue der MZ für diese historische Reihe zur Verfügung gestellt hat, gibt es einige dieser Ansichtskarten in guter Qualität.