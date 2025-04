Zeitz/MZ/YVE. - Ran ans Netz zum Badminton. Der Badminton Sportverein Zeitz lädt alle Sportinteressierten als Zuschauer an diesem Freitag, 25. April, ab 18 Uhr in die Turnhalle der Berufsbildenden Schulen Zeitz, alte Werkstraße,, zum dritten Spieltag der Hobbyliga-Süd ein, so heißt es in einer Pressemitteilung.

Insgesamt fünf Badmintonvereine aus dem südlichen Sachsen-Anhalt treten dabei in unterschiedlichen Disziplinen in dieser, erst in diesem Jahr wieder ins Leben gerufenen, Hobbyliga gegeneinander an.

Neben dem klassischen Herren- und Damendoppel sowie Mixed messen sich die Zeitzer auch im Herren- und Dameneinzel gegen die Konkurrenz aus Weißenfels, Naumburg, Wallendorf und Merseburg. Der BSV Zeitz möchte an diesem Wettkampftag an die Erfolge des zweiten Spieltages in Merseburg anknüpfen.

Die Zuschauer dürfen sich auf spannende und mitreißende Spiele in herzlicher sowie fairer Atmosphäre freuen.

Einen kleinen Vorgeschmack auf diesen dritten Spieltag gaben am 12. April bereits Benjamin Fahr und Mandy Höhns. Die beiden Badmintonspieler traten beim diesjährigen Naumburger Frühlingsturnier im Mixed für den BSV Zeitz an und setzten sich dabei gegen knapp 40 weitere Teilnehmer aus dem Burgenlandkreis, aber auch aus Sachsen und Thüringen durch. Sie konnten nach packenden und hart umkämpften Spielen den zweiten Platz bei diesem Turnier erringen.

Der BSV Zeitz freut sich über sportinteressierte Zuschauer, die neugierig darauf geworden sind, einen Badmintonspieltag live beobachten zu können. Der Eintritt am Freitag ist frei.