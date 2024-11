Hier wird am 23. November in Zeitz gepflanzt. Bürger sind zum Mitmachen aufgerufen.

Zeitz/MZ. - Am südlichen Stadtrand von Zeitz wird aufgeforstet: In der Friedensstraße, kurz hinter dem Autohaus am Ortsausgang Richtung Gera, kommen am Sonnabend, 23. November, mehr als 3.000 Bäume in die Erde. Die Pflanzaktion ist ein Gemeinschaftsprojekt des Landesverbandes der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), des Landtags von Sachsen-Anhalt und der Stadt Zeitz. Bürger, so SDW-Landesgeschäftsführerin Anne-Katrin Blisse, seien herzlich eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen. Los geht es am 23. November, 10 Uhr. Dann sollen auf einer Fläche, die mit 6.500 Quadratmetern etwa so groß ist wie ein Fußballfeld, 3.300 Bäume gepflanzt werden. Vor allem werden das laut Stadtverwaltung Traubeneichen, Esskastanien und Elsbeeren sein. Die Schutzgemeinschaft bringe für die Pflanzaktion einige Spaten mit. Dennoch werden die Bürger gebeten, wer hat, selbst noch ein Grabegerät mitzubringen. Zudem sollte festes Schuhwerk angezogen werden.

Zeitzer Oberbürgermeister greift bei Pflanzaktion mit zum Spaten

Beim Pflanzen dabei sein werden der Landtagspräsident Gunnar Schellenberger und der Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme (beide CDU). Die Stadt geht davon aus, dass um die 20 Landtagsabgeordnete, einige von ihnen mit Familienangehörigen, mit zum Spaten greifen werden. Wenn dazu noch um die 150 aktive Zeitzer kämen, wäre das aus Sicht der Stadt super. „Nach getaner Arbeit kann das eigene Werk bewundert werden, und jeder Pflanzer kann, wenn er will, mit anderen Gleichgesinnten bei einem Mittagessen ins Gespräch kommen“, heißt es aus der Landesgeschäftsstelle der SDW.

Schutzgemeinschaft bringt 120.000 Bäume in die Erde

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald engagiert sich für den Wald, für Umweltbildung, Waldpädagogik und Waldschutz. Zum Beispiel in Kindereinrichtungen ist sie mit dem Projekt Waldfuchs bekannt. Ziel der Pflanzaktionen, die schon an verschiedenen Orten in Sachsen-Anhalt stattgefunden haben, sei es, den Wald und die Landschaft in ihrer Vielfalt zu erhalten und zu fördern. Dabei habe es sich die Schutzgemeinschaft vor allem zur Aufgabe gemacht, sich den neuen Herausforderungen des Klimawandels zu stellen und die Wälder Sachsen-Anhalts neu aufzuforsten. Im Jahr 2023 seien mehr als 120.000 Bäume gepflanzt worden, auch 2024 werde diese Anzahl sicher erreicht.