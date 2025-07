Zu einem Einsatz wegen Ruhestörung sind Polizisten in die Hettstedter Straße in Halle gerufen worden. Vor Ort flogen schließlich die Fäuste.

Fäuste fliegen in Hettstedter Straße! Ruhestörer gehen auf Polizisten los

Einsatz in Halle

Ruhestörer haben sich in Halle nicht nur eine verbale Auseinandersetzung geliefert.

Halle (Saale). – Zu einer heftigen Auseinandersetzung ist es am frühen Mittwochmorgen in der Hettstedter Straße in Halle gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte.

Demnach wurden die Beamten gegen 4.15 Uhr zu einem Einsatz gerufen. Zunächst sei eine Ruhestörung gemeldet worden, heißt es. Anschließend seien die Fäuste unter den Beteiligten geflogen.

Auch Polizisten seien angegriffen worden, so die Beamten weiter. Zum weiteren Ausmaß des Einsatzes konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.