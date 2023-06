Zeitz/MZ/ank - „Gemeinsame Sprache finden“ – unter diesem Motto findet an diesem Wochenende ein Festival auf Kloster Posa am Ortsrand von Zeitz statt.

Los geht es Freitagnachmittag, 30. Juni, mit einem geselligen Beisammensein. Das Festival wird veranstaltet vom Zeitzer Zirkus Upsala, der erst am vergangenen Wochenende ein internationales Festival mit zeitgenössischem Zirkus in der Stadt veranstaltet hat. Das Angebot an diesem Wochenende ist vor allem an Kinder und Jugendliche von sechs bis 18 Jahren gerichtet – egal welcher Nationalität sie sind. Es soll trotz internationaler Beteiligung laut einer Mitteilung darum gehen, „ein interaktives Programm ohne Sprachbarrieren zu erleben.“

Allen Teilnehmern werden demnach eine Reihe von Aktivitäten angeboten, in denen es um ein Miteinander gehe. „Zirkus, Rollstuhlbasketball, Musik, Streetart fließen am Ende des Angebots in eine gemeinsame Aufführung ein“, heißt es. Dazu kommen auch armenische Künstler aus Eriwan und Gymri nach Zeitz. Die Aktivitäten würden auf nonverbaler Kommunikation basieren. Das heißt, die Verständigung geschehe mit Körpersprache, mit Mimik und Gestik. Die Teilnehmer haben also die Möglichkeit, eine gemeinsame Sprache zu finden – unabhängig von Herkunft und Bildungsgrad.

Los geht es am Freitag, 17 Uhr, mit dem gemeinsamen Kennenlernen, mit einem Workshop mit Äpfeln und einem Aufritt eines armenischen Musikers. Am Samstag, nach der Teilnahme am Bürger-Buffet auf dem Roßmarkt, wird das Festival um 13.30 Uhr auf Kloster Posa eröffnet. Danach gibt es eine Reihe von Mitmachstationen. Das sind zum Beispiel Streetart, Video und Sound, Jonglage, Koordination von Ball und Sportrollstuhl, Armenischer Gesang. Das Angebot wird Sonntag ab 10 Uhr fortgesetzt. 17 Uhr sollen dann die Workshop-Ergebnisse vorgestellt werden.

Das Festival ist Bestandteil einer Reihe, die vom High Art Bureau Berlin organisiert wird. Veranstaltungsorte waren und sind München, Zeitz und Eriwan. Partner sind unter anderem die Rollstuhlbasketballer Iguanas aus München. Zu Gast in Zeitz sind ferner aus Armenien: Rasmila Alaverdyan (Musikerin), Levon Arakelyan (Street Art Künstler) und Artak Khachatryan, Duduk-Musiker.

Informationen im Internet:

www.highartbureau.com