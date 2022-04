Auf Bewährung folgt Gefängnis: Zeitzer kann Drogenhandel nicht lassen

Zeitz/MZ - Weil er es offenbar einfach nicht lassen konnte, ist ein 46-jähriger Zeitzer jetzt vor dem Amtsgericht wegen Drogenhandel zu zwei Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt worden. Bei Hausdurchsuchungen hatte die Polizei zahlreiche Tüten und Dosen mit Marihuana, Crystal Meth aber auch Ecstasy-Pillen gefunden. Und das in einer Zeit, während der Mann noch unter Bewährung einer anderen Strafe stand, was der Richter als erheblich strafverschärfend bewertete. „Das ist kein minderschwerer Fall mehr. Und dann kommen noch die vielen einschlägigen Vorstrafen hinzu. Na ja, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre“, so der Richter.