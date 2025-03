Die Polizei hat am zerstörten Parkautomaten Spuren gesichert und ermittelt. Was sich bisher zum entstandenen Schaden sagen lässt.

Straftat in Zeitz

Die Polizei ermittelt in Zeitz, weil Unbekannte versuchten, einen Parkscheinautomaten aufzuhebeln.

Zeitz/MZ/and. - In Zeitz wurde versucht, einen Parkscheinautomaten im Parkhaus des Brühlcenters in der Domherrenstraße/Brühl aufzuhebeln. Die Tat ereignete sich laut Polizeiangaben in den frühen Morgenstunden des Samstags.

Allerdings gelang dem Täter oder den Tätern ihr Vorhaben nur teilweise. Ob der derzeit unbekannte Täter Bargeld entwenden konnte, sei noch unklar, heißt es von der Polizei. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und leitete erste Ermittlungen zur Täterschaft ein. Allein der Schaden an dem Automaten dürfte allerdings im unteren fünfstelligen Bereich liegen.