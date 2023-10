Anwohner aus der Straße Damm treten im Gemeinderat auf. Was sie dazu bewogen hat

Die Straße Damm in Heuckewalde soll vom Lkw-Verkehr entlastet werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Heuckewalde/MZ - Anwohner der Straße Damm in Heuckewalde haben in der jüngsten Sitzung des Gutenborner Gemeinderates ihre Sorgen über den dortigen Verkehr zum Ausdruck gebracht. „Hier ist zwar teilweise eine Begrenzung auf 30 Stundenkilometer, aber viele Autos knallen trotzdem schneller durch. Hier wohnen viele Kinder, da ist es ein Wunder, dass noch nichts weiter passiert ist“, berichtete eine Frau. Sie schlug vor, das Schild mit der Tempobegrenzung so weit wie möglich vorzuziehen und dazu ein Stoppschild anzubringen.