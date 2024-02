Dammdurchfahrt ist für Schwerlastfahrzeuge gesperrt. Was Anwohner in Heuckewalde dazu sagen.

Heuckewalde/MZ. - Nur wenige Wochen nach dem Aufstellen von Schildern für ein Durchfahrtverbot des Damms in Heuckewalde ist dieses wohl immer noch nicht bei allen Schwerlast-Fahrzeugen angekommen. Die Gemeinde Gutenborn hatte unmittelbar vor und nach der Brücke über die Schnauder eine 7,5-Tonnen-Begrenzung installiert. „Ich beobachte aber, dass immer noch sehr viele Lkw durchfahren. Zweimal musste ich schon welche anhalten. Das waren teilweise Auswärtige, die nicht wussten, wo sie langfahren durften“, beschwerte sich jetzt Marion Karius, die direkt am Damm wohnt, im Bauausschuss.

„Machen Sie doch bitte Fotos mit ihrem Handy und schicken Sie die an uns. Dann können wir der Sache nachgehen“, antwortete ihr der Ausschussvorsitzende Steffen Kühn (CDU). Karius habe zudem auch Busse beobachtet, obwohl das Durchfahrtverbot auch für die gelten solle. „Ja, die Personenverkehrsgesellschaft des Burgenlandkreises hat uns versprochen, sich an das Verbot zu halten“, informierte Bürgermeister Karsten Beyer (CDU). Steffen Kühn dagegen hatte Busse beobachtet, die Heuckewalde angefahren seien, dann aber den Umweg nach dem unmittelbar benachbarten Hermsdorf über die Bundesstraße 2 in Kauf genommen hatten. Die Gemeinde Gutenborn werde an der Sache dranbleiben, versprach Bürgermeister Beyer.