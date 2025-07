Was im Dorf bei Zeitz immer wieder für Ärger sorgt – und warum sich Anwohner jetzt wehren.

Ärger in Dorf bei Zeitz: Warum Busse nicht halten

Kritik in Predel

Ein Busfahrer zwängt sich in Predel mit seinem Fahrzeug an parkenden Autos vorbei.

Predel/MZ. - Feiern in Predel bedeute oft: kein Platz für Busse. Das sagen Malvina Mudrytska und Frank Albrecht. Sie wohnen im Dorf, ganz in der Nähe einer Veranstaltungsstätte. Und sie hätten bereits mehrfach die Erfahrung gemacht, dass es eng werde im Ort, wenn in der Lokalität gefeiert werde. Zu eng für Busse, weil Gäste, die mit Pkw anreisten, Teile des Dorfes zuparkten. Und das hat Folgen.