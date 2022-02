Arbeiten an Baustelle am Roßmarkt in Zeitz gehen weiter: Gehäuse für Poller gesetzt

David Ehmig (l.) und René Schönfeld arbeiten an der Reparatur der Polleranlage an der Westseite des Zeitzer Roßmarktes. Sie setzen die Gehäuse ein, in die später die eigentlichen Poller gesetzt werden.

Am Roßmarkt in Zeitz, am Aus- und Eingang, zu Füßen der Michaeliskirche, ist am Mittwoch die Reparatur der Polleranlage fortgesetzt worden. Mit Hilfe der Polleranlage wird die Ein- und Ausfahrt zur Fußgängerzone geregelt. Die Anlage war seit Monaten außer Betrieb. Grund war laut Stadtverwaltung altersbedingter Verschleiß der Anlage, so dass sie ausgetauscht werden musste. Allerdings habe es bei Teilen der Technik Lieferschwierigkeiten gegeben. Nun aber sind die Poller da. Am Mittwoch haben David Ehmig, (l.) und René Schönfeld, Mitarbeiter einer Chemnitzer Elektrofirma, die unter anderem sogenannte Verkehrslenktechnik wie Polleranlagen installiert, Gehäuse für die Poller eingesetzt und anschließend die nötige Antriebstechnik installiert. Es folgen Pflasterarbeiten und das Einsetzen der Zylinder, die für das Schließen und Öffnen des Fahrweges zuständig sind. Wie die Verwaltung am Wochenbeginn mitteilte, soll die Anlage noch im Februar wieder in Betrieb gehen.