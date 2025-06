Bürgerärger im Burgenlandkreis Anwohner im Norden von Zeitz klagen: Gestank statt Sommerluft

Fenster zu, Gäste rümpfen die Nasen, Gärten bleiben leer – in der Neuen Straße in Zeitz scheint der Sommer verdorben. Der Grund: Rübenerde aus der Zuckerfabrik. Was geschehen ist.