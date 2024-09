Zeitz/MZ. - Spanisches Blut fließt durch die Adern von Elisabet Seara. Seit siebeneinhalb Jahren lebt die Spanierin in Deutschland, genauer in Droyßig. „Ich komme aus der Hauptstadt Madrid“, sagt sie stolz. „Es war schon eine Umstellung in so ein kleines Dorf zu ziehen.“ Doch sie sei glücklich in der ländlichen Gegend mit der 14-jährigen Tochter, ihrem Mann und dem Yorkshire Terrier Coco. Hergekommen ist die Familie aufgrund der Arbeit ihres Mannes. In Spanien arbeitet die 53-Jährige als Rechtsanwältin und war 20 Jahre lang in einer Bank beschäftigt. „Dies ist aber in Deutschland durch die Sprachbarriere nicht mehr möglich“, sagt sie in holprigem Deutsch.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.