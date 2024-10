In Zeitz sind alle zehn Stolpersteine gestohlen worden. Sie erinnerten an jüdische Opfer des Naziregimes.

Zeitz/MZ/DPA. - In Zeitz sind alle Stolpersteine aus Gehwegen und Plätzen herausgerissen worden. Die Straftat, so bestätigte am Dienstagmorgen Stadtsprecher Lars Werner, ist am Montag, 7. Oktober, festgestellt worden. Am Montag hatte sich der Tag des Hamas-Überfalls auf Israel zum ersten Mal gejährt. Gestohlen wurden laut Stadt insgesamt zehn Stolpersteine. Sie befanden sich unter anderem in der Kramerstraße, auf dem Roßmarkt und in der Leipziger Straße. Wann die Stolpersteine gestohlen worden sind, ist noch unklar. Die Stadt hat Anzeige bei der Polizei erstattet.

Stolpersteine sind etwa pflastersteingroße Gedenktafeln, die im Boden verlegt werden. Sie erinnern an jüdische Opfer des Nationalsozialismus. Sie werden an den letzten Wohnorten der Menschen angebracht und tragen die Namen der Opfer als Inschrift.

Am 7. Oktober jährte sich der Überfall der Hamas auf Israel, bei dem 1.200 Menschen in Israel getötet und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden.