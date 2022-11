Angst um alten Ginkgo in Spora

Anwohner haben an den beiden Naturdenkmalen in Prehlitz eine Markierung gesehen und fürchten, dass der Baum gefällt werden soll.

Prehlitz/MZ - Stolze 20 Meter hoch ragen die beiden Ginkgo-Bäume in Prehlitz. Sie stehen unter Naturschutz. Doch jetzt sorgt eine rote Markierung an einem Stamm für Aufregung im Dorf. „Mich haben am Mittwoch Anwohner angerufen, die befürchten, dass einer der beiden Ginkgos gefällt werden soll. Das geht natürlich gar nicht“, sagt Jörg Brauer. Er stammt aus Naumburg, lebt mittlerweile in der Nähe von Hamburg und hat das Grundstück im Sporaer Ortsteil, auf dem die Ginkgos stehen, vor 22 Jahren gekauft.