Petrijünger räumen in Zeitz, Profen, Kretzschau und Staschwitz auf. Sie sammeln viel Unrat, beseitigen Graffiti, stellen Infotafeln und Bänke auf. Was das Hobby ausmacht.

Angler haben in Zeitz reichlich Müll am Haken

Arbeitseinsatz der Zeitzer Angler am See Phönix Nord. Da, nahe Staschwitz , haben sie eine neue Angelstelle errichtet und Schilder aufgestellt.

Zeitz/MZ. - Angler waren am Wochenende in Zeitz, Profen und Kretzschau im Einsatz. Statt des traditionellen Anangelns stand dieses Mal ein Arbeitseinsatz auf dem Programm. Diemar Hädrich und weitere Mitstreiter trafen sich zum Beispiel am Pavillon an der Weißen Elster gegenüber des Zeitzer Bahnhofes. Dort hat der Kreisanglerverein Weiße Elster Zeitz etwa seit zwei Jahren sein Domizil. „Wir haben hier einen wirklich schönen Vereinssitz, doch das elende Grafitti regt mich auf“, sagt Hädrich. André Oberstein hat extra ein chemisches Mittel mitgebracht, sprüht es auf und reinigt die Eingangstür von der Schmiererei. „Mal sehen, wie lange das vorhält, ehe es neu beschmiert wird“, sagt Oberstein.