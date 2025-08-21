Nahverkehr im Burgenlandkreis An Osterfelds Markt halten wieder Busse - Ist der Radweg an der L 190 jetzt vom Tisch?

Seit kurzem wird der Osterfelder Markt wieder direkt von zwei Buslinien angesteuert. Für Manchen entfällt so der Marsch entlang der L 190 nach Schleinitz . Wie sieht es dort für einen Rad-Fuß-Weg aus.