Nahverkehr im Burgenlandkreis An Osterfelds Markt halten wieder Busse - Ist der Radweg an der L 190 jetzt vom Tisch?
Seit kurzem wird der Osterfelder Markt wieder direkt von zwei Buslinien angesteuert. Für Manchen entfällt so der Marsch entlang der L 190 nach Schleinitz . Wie sieht es dort für einen Rad-Fuß-Weg aus.
Aktualisiert: 21.08.2025, 11:57
Osterfeld/MZ. - Osterfeld ist wieder direkt an das öffentliche Busnetz angeschlossen. Seit vergangener Woche enden die Buslinien 797 und 798 nicht mehr am Busknotenpunkt vor dem Kaufland-Verteilzentrum in Schleinitz, sondern die Busse fahren weiter bis zum Osterfelder Markt.