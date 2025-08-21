weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Nahverkehr im Burgenlandkreis: An Osterfelds Markt halten wieder Busse - Ist der Radweg an der L 190 jetzt vom Tisch?

Nahverkehr im Burgenlandkreis An Osterfelds Markt halten wieder Busse - Ist der Radweg an der L 190 jetzt vom Tisch?

Seit kurzem wird der Osterfelder Markt wieder direkt von zwei Buslinien angesteuert. Für Manchen entfällt so der Marsch entlang der L 190 nach Schleinitz . Wie sieht es dort für einen Rad-Fuß-Weg aus.

Von Iris Richter Aktualisiert: 21.08.2025, 11:57
An der Haltestelle vor dem Osterfelder Rathaus halten seit der vergangenen Woche wieder Busse im Stundentakt.
An der Haltestelle vor dem Osterfelder Rathaus halten seit der vergangenen Woche wieder Busse im Stundentakt. Foto: Iris Richter

Osterfeld/MZ. - Osterfeld ist wieder direkt an das öffentliche Busnetz angeschlossen. Seit vergangener Woche enden die Buslinien 797 und 798 nicht mehr am Busknotenpunkt vor dem Kaufland-Verteilzentrum in Schleinitz, sondern die Busse fahren weiter bis zum Osterfelder Markt.