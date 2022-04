An diesem Sonntag: Frühlingsmarkt lädt in den Schlosspark Moritzburg in Zeitz ein

Marcel Jahn aus Vollmershain bietet zum Frühlingsmarkt im Schlosspark Moritzburg in Zeitz Frühblüher und Dekorationen an.

Zeitz/MZ/ank - Buntes Leben im Schlosspark Moritzburg in Zeitz. Dort hat am Sonntagvormittag der traditionelle Frühlingsmarkt begonnen. Kaum hatte die Kasse geöffnet, strömten die Gäste in Scharen in den Park. Gärtner, Handwerker, Händler und Gastronomen erwarteten sie bereits.

Frühlingsmarkt im Schlosspark Moritzburg in Zeitz. Kaum hat der Park geöffnet, sind auch schon die ersten Besucher da. (Foto: Torsten Gerbank)

Sie laden noch bis 18 Uhr die Gäste zum Bummeln, zum Schauen und zum Kaufen ein. Zum Frühlingsmarkt gehören natürlich auch musikalische Unterhaltung und verschiedene Angebote für Kinder.