An diesem Samstag in Zeitz: Polizei kündigt mehrere Straßensperrungen an

Zeitz/MZ/ANK. - Autofahrer müssen sich an diesem Sonnabend in Zeitz immer wieder auf kurzzeitige Straßensperrungen und Behinderungen einstellen. Das teilte die Polizeiinspektion (PI) Halle am Freitag mit. Hintergrund sei der Christopher Street Day (CSD), der in der Stadt begangen wird. Im Verlauf des CSD wird es einen Demonstrationszug geben. „Daneben sind im Tagesverlauf weitere versammlungsrechtliche Aktionen im Stadtgebiet angemeldet“, heißt es aus der PI wörtlich. Und: Die Polizei werde mit vielen Einsatzkräften vor Ort sein. Das Einsatzkonzept sei so ausgerichtet, einen friedlichen Verlauf für alle Veranstaltungen zu gewährleisten. Nach MZ-Informationen gibt es mindestens zwei weitere Veranstaltungen. Für eine werden 20 Teilnehmer prognostiziert, für eine andere 300. Die CSD-Veranstalter rechnen mit 600 Gästen. Der CSD beginnt um 13 Uhr auf dem Altmarkt.