An diesem Mittwoch: Letzte Chance für Spaß im Zeitzer Sommerbad

Zeitz/MZ - Auch wenn die kommenden Tage warm, sonnig und trocken bleiben: Die Freiluftsaison in den Zeitzer Sommerbädern geht an diesem Mittwoch zu Ende. Eine Saisonverlängerung wird es laut Stadtverwaltung nicht geben. Das liegt auch daran, dass im Hintergrund bereits die Vorbereitungen für die Öffnung des Naether-Hallenbades in der Freiligrathstraße laufen. Die Einrichtung, so Stadtsprecher Lars Werner, soll am 15. September für den Publikumsverkehr öffnen. Bis dahin muss das Becken mit Wasser gefüllt werden. Dazu wird das Wasser des benachbarten Sommerbades genutzt. Während die Bäder in Zeitz und Theißen wirklich an diesem Mittwoch die letzten Gäste der Saison begrüßen, sind die Bäder in Kayna und Osterfeld bereits geschlossen. Mehr als 40.000 Besucher sind in den Freizeitstätten in der vergangenen Saison gezählt worden. Sonne und Wärme haben die Gästezahl in jedem Bad über die des Vorjahres steigen lassen.

Ulf Krause, Leiter der Zeitzer Bädereinrichtungen, dankte am Ende der Saison nicht nur seinen Mitarbeitern für ihren Einsatz, sondern auch für die Unterstützung, die im Verlauf der Saison vom Deutschen Roten Kreuz und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft gekommen ist.