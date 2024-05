Die Schwestern Selina und Annalena Schirmer lieben den Reitsport und starten am Wochenende beim Turnier in Könderitz. Wie sie zum Reiten gekommen sind.

Am Wochenende in Könderitz: Hufschlag mit viel Herz

Die Schwestern Annalena (links) und Selina Schirmer starten am Wochenende beim Reitturnier in Könderitz für den Gastgeber.

Könderitz/MZ. - Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde: Für Annalena und Selina Schirmer trifft das auf jeden Fall zu. „Schon seit ich ein kleines Kind war, liebe ich Pferde“, erzählt Selina Schirmer. Im Alter von vier Jahren ging sie damals mit ihren Eltern zur Landesgartenschau nach Zeitz. Dort setzte sie der Zeitzer Vereinschef Ernst Ebenhoch auf ein Pony und seitdem entwickelte sich die Liebe zu den Pferden. „Von da an habe ich gedrängelt und wollte immer wieder zu den Pferden“, erinnert sich die 20-Jährige heute. Den ersten Reitunterricht erhielt sie kurze Zeit später bei Stefan Gentsch in Droyßig. Ihre Eltern übernahmen den Fahrdienst von Nißma nach Droyßig in den Stall. Doch bevor es in den Sattel ging, mussten die Pferde geputzt, Zaumzeug und Trense angelegt werden. Nach Droyßig folgte später eine Reitbeteiligung in Pölzig und regelmäßiges Training bei einer Freundin in Etzoldshain. Auch in Wintersdorf (bei Meuselwitz) wurde später trainiert.

„Bei unserer Tochter flossen viele Tränen. Sie wollte als Teenager, so etwa ab dem Alter von 14, 15 Jahren, unbedingt ein eigenes Pferd“, erinnert sich Mutter Jana Schirmer. Zum 16. Geburtstag wurde der Traum wahr und das Springpferd Mister Pepper gekauft. Stück für Stück bauten Reiterin und Pferd Vertrauen auf, trainierten fleißig und wurden Mitglied im Reitverein Langendorf und Umgebung. Schnell stellten sich Erfolge ein. So wurde Selina Schirmer beispielsweise 2022 beim Kleefest-Turnier in Würchwitz Kreismeisterin.

Annalena Schirmer springt mit dem eigenen Pferd Bingo Boy Z. Foto: Schirmer

„Die beiden Schwestern sind die erfolgreichsten Reiterinnen im Nachwuchsbereich in unserem Verein, vielleicht sogar in unserer Region“, sagt Emelie Göthling stolz. Sie ist ebenfalls eine erfolgreiche Reiterin aus Etzoldshain und drückt den Freundinnen für das Turnier am bevorstehenden Wochenende in Könderitz die Daumen.

Und was macht Schwester Annalena Schirmer? „Mein Herz schlug zuerst für den Fußball. Als ich vier Jahre alt war, fing ich mit Fußball an, spielte erst beim 1. FC Zeitz und zuletzt zwei Jahre bei RB Leipzig“, erzählt die Schwester. Vor Pferden habe sie schon immer Respekt, ja fast schon Angst gehabt. Doch durch gesundheitliche Probleme konnte sie nicht mehr Fußball spielen. „Ich habe zu ihr gesagt, geh mit in den Stall und hilf deiner Schwester beim Putzen und Ausmisten“, plaudert Mutter Jana Schirmer weiter. Und natürlich dauerte es nicht lange, bis Annalena im Sattel saß. Zuerst trainierte sie im sicheren Zirkel an der Longierleine. Schnell stellten sich Erfolge ein und auch sie startete bei Turnieren. Die Eltern mussten wieder den Fahrdienst übernehmen, mit Anhänger, Pferd und Familie zum Turnier. Die Reise geht zum Beispiel nach Nordhausen, Langenleuba oder Frohburg. Annalena reitet den sechsjährigen Odi, ein großes Holsteiner-Sportpferd (1,72 Meter Stockmaß), welches noch in der Ausbildung steckt. So startet die 16-Jährige am Sonntag in Könderitz in der Jungpferdeprüfung und setzt sich mit 25 Kontrahenten auseinander. Schwester Selina startet am Sonnabend in der Springpferdeprüfung A 1*, hier sind 40 Reiter angemeldet. Insgesamt 300 Starts gibt es an beiden Tagen zum traditionellen Turnier in Könderitz, dabei kommen die Teilnehmer aus drei Bundesländern, so aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Auch die Schwestern sind Grenzgänger. Um ihr Hobby auszuleben, hat die Familie in Mumsdorf (Thüringen) einen Zweiseithof gekauft. Dort gibt es Platz für mittlerweile drei eigene Pferde und eine Koppel. Das Wohnhaus wird saniert und Selina Schirmer möchte vielleicht in diesem Jahr einziehen. Wollen die jungen Frauen auch beruflich einen Weg mit Pferden einschlagen? „Nein“, sagt Selina Schirmer. Sie lernt im zweiten Jahr Erzieherin in der Zeitzer Berufsschule und arbeitet in der Kita Theißen. Annalena Schirmer besucht die 11. Klasse im Gymnasium in Meuselwitz.

Reit- und Springturnier am 4. und 5. Mai in Könderitz: Am Samstag, ab 8 Uhr, Sonntag ab 9 Uhr.