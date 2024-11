Am Samstag wird es in Zeitz bunt: Karnevalsumzug in der City

Zeitz/MZ. - „Helau, Na klar, na Ähmde“ schallt es am Samstag durch die Straßen. Zum zweiten Mal organisiert der Bergisdorfer Carnevalsclub (BCC) einen großen Faschingsumzug in Zeitz. „Bisher haben sich 15 Vereine angemeldet, ob Karneval, Sportvereine oder Tanzgruppen. Ich rechne mit rund 300 Aktiven im Umzug“, sagt Benjamin Bruska, Vereinschef und Organisator aus Bergisdorf. Er wünscht sich und den Akteuren viele Zuschauer an der Strecke. Sammelpunkt ist in diesem Jahr in der Hainichener Dorfstraße, Aufstellung ab 9 Uhr aus Richtung Hainichen. Um 9.30 Uhr soll es los gehen. Die bunte Kolonne zieht durch die Diedrich-Bonhoeffer-Straße, Gleinaer Straße und August-Bebel-Straße weiter über die Schützen- und Wendische Straße in Richtung Zentrum, dann durch die Judenstraße bis zum Altmarkt. Dort erfolgt gegen 11.11 Uhr die Schlüsselübergabe für das Zeitzer Rathaus. Damit startet die fünfte Jahreszeit in der Region. Welche Veranstaltungen in der Faschingszeit weiterhin geplant sind, dazu hier ein Überblick.