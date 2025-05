Sowohl die Freiwillige Feuerwehr in Droyßig, als auch der dazugehörige Verein haben sich personell neu aufgestellt. Aufgaben, aber auch Probleme gibt es reichlich.

Droyßig/MZ. - In wenigen Wochen soll es so weit sein, dann bekommt die Freiwillige Feuerwehr in Droyßig ein neues Einsatzfahrzeug.