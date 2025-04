Torsten Pöhlitz ist in Kayna geboren und unterrichtet jetzt die Grundschüler in seinem Heimatort in Sport und Mathematik.

Kayna/MZ. - „Ich bin einer der Letzten, die im Landambulatorium in Kayna auf die Welt gekommen sind“, sagt Torsten Pöhlitz nicht ohne Stolz. „Ich bin hier geboren, in den Kindergarten und zur Schule gegangen, habe außerhalb studiert und bin seit 1984 Lehrer an der Schule in Kayna.“