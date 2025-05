Ein 34-Jähriger wollte am Mittwoch in ein Zeitzer Möbelhaus einbrechen. Vermutlich sollte das nicht sein erster Diebstahl sein.

Die Polizei hat in Zeitz am Mittwochmorgen einen Einbrecher auf frischer Tat erwischt.

Zeitz/MZ - Am frühen Mittwochmorgen haben Polizeibeamte in der Geußnitzer Straße einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat gestellt. Die Beamten waren gegen 4 Uhr durch einen optischen und akustischen Alarm an einem Möbelgeschäft aufmerksam geworden. Beim Eintreffen der Streife flüchtete ein zunächst Unbekannter, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung zu Fuß festgenommen werden, heißt es dazu in einer Mitteilung der Polizei.

Am Tatort entdeckte die Polizei frische Einbruchspuren an einem Fenster und einen Koffer mit Einbruchswerkzeug. In unmittelbarer Nähe fanden die Beamten außerdem ein Fahrrad, das in Sachsen als gestohlen gemeldet war. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren vor Ort. Gegen den 35-jährigen Tatverdächtigen laufen nun Ermittlungen.