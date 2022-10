Aktentasche aus Lkw geklaut

Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl in der Neuen Werkstraße in Zeitz.

Zeitz/MZ - Aus dem Fahrerhaus eines Lkw ist am Dienstagmorgen in Zeitz eine Aktentasche gestohlen worden. Mit ihr verschwanden nach Polizeiangaben die persönlichen Dokumente und die EC-Karte des Fahrers. Der Diebstahl hat sich laut Polizei in der Neuen Werkstraße ereignet, und zwar in der Zeit, in der der Trucker mit Ladetätigkeiten befasst war. Der Mann hat nach Polizeiangaben das Fahrerhaus unverschlossen gelassen.