Achtjähriger schlägt die Glocken

Der achtjährige Hanns Kellermann darf am Weihnachtsabend in der Breitenbacher Kirche die Glocken läuten.

Breitenbach/Grossa/MZ - Jeden Samstag um 18 Uhr läuten in Breitenbach die Glocken der dortigen evangelischen Pfarrkirche. Fünf Parteien wechseln sich mit der fünfminütigen Arbeit wöchentlich ab, einer von ihnen ist Hans Kellermann aus Goßra. Das Besondere an ihm ist, dass er erst acht Jahre alt ist. „Hans ist fasziniert von Kirchenglocken. Er würde am liebsten Glöckner werden“, sagt Mutter Sabine mit einem freudigen Lächeln. Zwar interessiere sich ihr ältester Sohn auch für Schlagzeug und Windräder, aber wenn es um Glocken geht, sei er Feuer und Flamme.