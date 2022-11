Abschied von Pfarrer Thomas Friedrich

Zeitz/MZ - Zum Gottesdienst im Zeitzer Dom St. Peter & Paul dürfte es am Sonntag, ab 10 Uhr, voller werden als gewöhnlich. Und Pfarrer Thomas Friedrich wird an diesem Tag besonders viele Hände schütteln müssen, Worte des Abschieds und ganz gewiss gute Wünsche entgegennehmen. Am Sonntag, dem letzten vor Beginn der Adventszeit, endet das Kirchenjahr. Und in Zeitz eben nicht nur das: Für Pfarrer Thomas Friedrich, der im April seinen 60. Geburtstag feierte, endet ein Abschnitt seines Lebens. 14 Jahre lang war er nun Pfarrer in der katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Zeitz. Jetzt kehrt er der Elsterstadt den Rücken. Dienstlich zumindest. Denn privat, so sagt Friedrich, werde er auch in der Zukunft immer wieder und recht regelmäßig die Stadt besuchen. Seine Mutter lebe hier.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.