Jugend- und Bildungszentrum Biba bietet zwei Wanderungen durch das Wethautal an. Wo es dabei hingeht.

Osterfeld/MZ. - Das Osterfelder Jugend- und Bildungszentrum Biba hat für den Monat Mai zwei Wanderungen im Angebot.

„Nachdem die Premieren im Vorjahr gut angenommen worden sind, haben wir auch in diesem Jahr wieder Wanderungen ins Programm aufgenommen. Da aber keine Ferien sind, haben wir uns zwei Sonnabende als Termin ausgewählt“, sagt Hausleiter Frank Ellmerich. So können Interessierte am 10. und 17. Mai zu geführten Touren ihre Wanderschuhe schnüren.

Am 10. Mai sind dabei Frühaufsteher gefragt, denn zum 2. Mal können Kinder, Jugendliche und Erwachsene am frühen Morgen Vogelstimmen hinterher wandern.

Bereits ab 5 Uhr früh, Treff ist 10 Minuten vorher, geht es ab der Grundschule Sieglitz Richtung Crauschwitz über den Tümplingsgrund zurück nach Sieglitz. Die Strecke ist rund 4,5 Kilometer lang und wird vom Hobbyornithologen Norbert Gläser aus Langendorf bei Weißenfels angeführt.

Knapp zehn Kilometer lang ist die Wanderung, die am 17. Mai geplant und Teil 3 der Teiche- und Mühlenwanderung ist.

Startpunkt ist da ab 9 Uhr die Bushaltestelle in Cauerwitz. Von dort aus geht es zu den Laasteichen über Löbitz und Großgestewitz zurück nach Cauerwitz. Der Naturschutzbeauftragte Andreas Löb sowie Bodendenkmalpfleger Gerd Seidel führen die Wandergruppe an und versorgen die Gruppe mit Informationen.

Anmeldungen für die Touren, die zwei Euro für Kinder und Jugendliche, sieben beziehungsweise acht Euro für Erwachsene kosten, sind über den Bildungsbahnhof sowie unter 01764/6 65 37 23 möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt.