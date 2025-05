Nicht nur räumlich gibt es im Theater Neues. Was inhaltlich die Gäste erwartet und warum ein privates Bücherregal aufgestellt wurde.

Intendant wartet in neuer Spielstätte Alter Schlachthof mit neuem Angebot auf

Undine Bandelin ist eine von drei Künstlern, die die erste Ausstellung in der neuen Naumburge Theaterspielstätte gestalten.

Naumburg. - „Fulminant“ sei sie gewesen, die mehrtägige Eröffnungsfeierlichkeit in Naumburgs neuer Theaterspielstätte Alter Schlachthof, resümiert Intendant Stefan Neugebauer. Dabei hing deren ungetrübtes Gelingen bis kurz vorm Startschuss am seidenen Faden, denn die sich automatisch öffnende, gläserne Theaterpforte ging erst wenige Stunden vor der Eröffnung ein erstes Mal auf. „Das konnten wir nicht eher testen, da fürs Einstellen des Türöffnungsmechanismus der Weg bis zur Schwelle gepflastert sein musste“, so Neugebauer. Und die Pflasterarbeiten gingen quasi bis kurz vor Toresschluss.