Pilzberater Stefan Fischer aus Kayna sieht diesen stattlichen Parasolpilz bereits als paniertes Schnitzel in der Pfanne schmoren.

Kayna/MZ. - „Ich bin ein Waldkind gewesen“, sagt Stefan Fischer, während er einige Pilze aus einem Weidenkorb holt, die ihm ein unerfahrener Sammler als Champignon mitgebracht hat. „48 Jahre habe ich in der Nähe vom Leipziger Auwald gewohnt. Den Großvater an der Hand gab es nicht. Ich habe mein Wissen aus Büchern.“ Und das habe er im Laufe seiner Berufsjahre ständig erweitern können, denn der Diplom-Bibliothekar war Leiter der Magazine der Universitätsbibliothek in Leipzig.