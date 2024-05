Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bäumchen/Oberkaka/Giebelroth/MZ. - „Erdbeeren sind immer gut. Man kann einfach reinbeißen. Sie schmecken vorzüglich“, schwärmt Landwirt Martin Beck aus Keutschen, einem Ortsteil von Hohenmölsen. Seit vergangener Woche können sich Erdbeerfans selbst von Geschmack und Qualität seiner Früchte überzeugen. Alle seine sieben Selbstpflück-Erdbeerfelder in der Region sind geöffnet, auch das am Bäumchen an der B91 bei Weißenfels sowie in Giebelroth. Passend dazu wurde Freitag erstmals der Tag der deutschen Erdbeere, eine neue Kampagne der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer, gefeiert. Die Aktion soll dazu anregen, sich über Kaufentscheidungen, Transportwege, Regionalität und die Ökobilanz Gedanken zu machen.