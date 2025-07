Gut und gerne 300 Menschen passen bei Konzerten in die Kirche St. Bonifatius in Ditfurt.

Ditfurt/MZ/son. - Die Kirche St. Bonifatius in Ditfurt ist ein beeindruckendes Gotteshaus sowie ein Ort der Kultur: An den beiden kommenden Wochenende findet je ein Konzert in der gut 120 Jahre alten Kirche statt, in die bei solchen Veranstaltungen gut 300 Zuhörer passen.

Das renommierte Ensemble Milonga Sentimental präsentiert mit der Sängerin Malena Grandoni eine „Italienische Nacht“ in der Bonifatius-Kirche. Das Konzert, bei dem Werke von Verdi, Rossini und Paganini gespielt werden, findet am Sonntag, 27. Juli, um 19 Uhr statt. Tickets für 20 Euro gibt es im Vorverkauf im Ditfurter Bauernmarkt, Harslebener Straße 12, Telefon 03946/35 91; bei „Basteltante“ Andrea Schulz, Blankenburger Weg 1, 03946/70 76 24; in der Gaststätte „Zum Schützenhaus“, Schützenstraße 33, 03946/81 18 82.

Neinstedter Sommerkantorei wird wieder in Leben gerufen

Am darauffolgenden Sonntag, 3. August, gibt es um 17 Uhr ein Chorkonzert mit der Neinstedter Sommerkantorei. „Die nun zum 22. Mal für ein Wochenende ins Leben gerufene Sommerkantorei setzt sich neben Mitgliedern aus Neinstedt bzw. der Region aus Sängerinnen und Sängern aus Berlin, Thüringen, Hessen und Sachsen-Anhalt zusammen“, teilt die Evangelische Stiftung Neinstedt mit. „In einer intensiven Probenphase von wenigen Stunden wird das anspruchsvolle Konzertprogramm“ einstudiert und zur Aufführung gebracht.