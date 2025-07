Westdorf/MZ - Wenn ein Ortschaftsrat und Ortsbürgermeister wissen möchte, wo bei den Einwohnern der Schuh drückt, was positiv und was als ärgerlich angesehen wird, kann er Einwohnerfragestunden in Ratssitzungen und Bürgersprechstunden anbieten. Ein umfassendes Bild bieten diese aber nicht, da nur wenige kommen. In Westdorf hat Ortsbürgermeister Ronny Küster mit dem Rat deshalb eine Befragung gestartet und alle Haushalte angeschrieben.

